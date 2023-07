Panipat: छोड़कर गई पत्नी का पता न बताने पर शराबी ने पीट-पीटकर बेटी को मार डाला, हत्या कर शव के पास बैठा रहा

Panipat News बेटी की हत्या की सूचना मिलने के बाद मां अपने मायके पटियाला के कलोली गांव से नागरिक अस्पताल पहुंची। मां ने कहा कि उसका पति शराब पीने का आदी है उसके साथ मारपीट करता था। इसी कारण वह दो माह से अपने मायके में रह रही थी। वह बेटी हरप्रीत को बोझ समझता था। कहता था कि इसकी शादी के लिए दहेज कहां से लेकर आएंगे?

घर से गई पत्नी का पता न बताने पर शराबी ने पीट-पीटकर बेटी को मार डाला।

जागरण संवाददाता, पानीपत: ऊझा गांव में पत्नी के घर से चले जाने से तैश में आकर शराबी पिता ने डंडे से पीट-पीट कर 12 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। वह बेटी से उसकी मां का पता पूछ रहा था। बेटी पता नहीं बता पाई तो उसे मार डाला। शव के पास बैठा रहा पोती को छुड़वाने आई दादी पर भी आरोपित से डंडे से हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपित बेटी के शव के पास ही बैठा रहा। अशोक कुमार ने बताया कि उसके पड़ोस में मौसेरा भाई रिंकू परिवार सहित रहता है। रिंकू दरवाजों व खिड़कियों में शीशा लगाने का काम करता है। वह शराब पीने का आदी है और शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था। परेशान होकर करीब दो महीने पहले उसकी पत्नी बच्चों और पति को छोड़कर चली गई थी। वह पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी हरप्रीत के साथ मारपीट कर उसकी मां के बारे में पूछता था। हरप्रीत को कई बार स्वजन उसके चंगुल से छुड़वा चुके हैं। शनिवार रात हरप्रीत अपने भाई हर्ष (14), गौरव (10) और दादी किशोरीबाई के साथ घर में सो रही थी। रिंकू आया और हरप्रीत से पूछा कि तेरी मम्मी कहां है। हरप्रीत कुछ नहीं बता पाई तो उसने डंडा उठाकर उसे पीटना शुरू कर दिया। हरप्रीत के माथे व पैरों पर डंडे मारे। किशोरीबाई छुड़ाने आई तो उस पर भी डंडे से हमला किया। डर से बच्चे दुबके रहे। किशोरीबाई ने गली में आकर शोर मचाया और लोग बचाव करने पहुंचे। हरप्रीत के माथे व पैरों से खून बह रहा था। रिंकू पास ही डंडा लेकर बैठा था। लोगों ने पुलिस को फोन किया तो वह फरार हो गया। हरप्रीत को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना चांदनी बाग पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर रिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। बेटी को बोझ समझता था बेटी की हत्या की सूचना मिलने के बाद मां अपने मायके पटियाला के कलोली गांव से नागरिक अस्पताल पहुंची। मां ने कहा कि उसका पति शराब पीने का आदी है, उसके साथ मारपीट करता था। इसी कारण वह दो माह से अपने मायके में रह रही थी। वह बेटी हरप्रीत को बोझ समझता था। कहता था कि इसकी शादी के लिए दहेज कहां से लेकर आएंगे।

Edited By: Mohammad Sameer