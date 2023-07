Panipat: अनाधिकृत रूप से राजस्व रास्तों पर किए कब्जों को हटवाया जाएगा, टास्क फोर्स की बैठक में डीसी के निर्देश

Panipat News जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने कहा कि निजी कालोनियों में रेवेन्यू रास्तों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जिले में कोई भी अनाधिकृत व अवैध कालोनी विकसित नही होने दी जाए। अवैध कालोनियों को शुरुआत में ही रोकने के लिए संबंधित विभाग अलर्ट रहें और पूरी निगरानी रखें। अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार कर कब्जे हटवाएं जाएंगे।

अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करते अधिकारी : जागरण

