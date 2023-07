पानीपत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, किसानों को 40 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की

Dipendra Hooda in Panipat पानीपत के सनौली क्षेत्र में युमना का तटबंध टूट गया था। राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा में यमुना के टूटे तटबंध पर दौरा करने के लिए गए। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उनसे खराब प्रबंधन को लेकर शिकायत की। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ किसानों को फसल नुकसान का 40 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की।

पानीपत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा

पानीपत, जागरण संवाददाता। मानसून की बारिश ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं, कई नदियां भी उफान पर आ गई थी। जानकारी के मुताबिक, पानीपत के सनौली क्षेत्र में युमना का तटबंध टूट गया था। वहीं, राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा में यमुना के टूटे तटबंध पर दौरा करने के लिए गए। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उनसे खराब प्रबंधन को लेकर शिकायत की। 40, हजार प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा से बाजूबंद के मजबूत न होने और अन्य मामलों के संबंध में शिकायत की। वहीं, लोगों ने उनसे यमुना के अंदर वाली जमीन का मुआवजा भी दिलवाने की गुहार लगाई है। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ किसानों को फसल नुकसान का 40, हजार प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वह आने सत्र के दौरान किसानों की समस्या को संसद में उठाएंगे।

