Panipat: साइबर ठगों ने मोबाइल और खाता हैक कर 88 हजार रुपये किए साफ, छह महीने में ठगी की 102 घटनाएं

Haryana पानीपत में साइबर ठग लगातार ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठगों ने बापौली के युवक का मोबाइल फोन हैक करके खाते से 80 हजार रुपये निकाल लिए। वहीं तहसील कैंप के भगत नगर की महिला के खाते से आठ हजार रुपये निकाल लिए। दो थानों की पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। छह महीने में जिले में साइबर ठगी की 102 घटनाएं हो चुकी हैं।

Panipat: साइबर ठगों ने मोबाइल और खाता हैक कर 88 हजार रुपये किए साफ : जागरण

पानीपत, जागरण संवाददाता: जिले में साइबर ठग सिलसिलेवार ठगी की वारदात कर रहे हैं। हर दूसरे दिन ठगी की एक वारदात हो रही है। साइबर ठगों ने बापौली के युवक का मोबाइल फोन हैक करके खाते से 80 हजार रुपये निकाल लिए। वहीं तहसील कैंप के भगत नगर की महिला के खाते से आठ हजार रुपये निकाल लिए। दो थानों की पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। बता दें कि छह महीने में जिले में साइबर ठगी की 102 घटनाएं हो चुकी हैं। ठग वारदात के दौरान जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। वारदात के बाद फोन का इस्तेमाल नहीं करते। केस-एक: मोबाइल फोन हैक कर युवक का बैंक खाता किया साफ़ बापौली गांव के संदीप रावल ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके पास अनजान युवक ने काल की और उसका मोबाइल फोन हैक कर लिया। इसके बाद यूपीआइ के माध्यम से 80530 रुपये निकाल लिए। ठग ने पीड़ित का बैंक खाता खाली कर दिया। पीड़ित ने 1930 नंबर पर काल की। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस-दो: महिला के खाते से आठ हजार रुपये उड़ाए तहसील कैंप के भगत नगर की नैना मदान ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका नैना मैडम के नाम से बैंक खाता बना रखा है। ठग ने उसका खाता हैक कर लिया। उसके खाते से पेटीएम से 3000 और फिर 5000 रुपये निकाल लिए। उसके मोबाइल फोन पर खाते से रुपये कटने का मैसेज आया। तभी उसे ठगी का पता चला। थाना तहसील कैंप पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

