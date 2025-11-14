Language
    पानीपत: हादसे में मौत के मामले में एसपी से शिकायत, युवक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:08 PM (IST)

    समालखा में एक सड़क दुर्घटना को लेकर नया मोड़ आया है। पूर्व सैनिक राज कुमार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे अमन की दोस्तों ने मारपीट कर गाड़ी का हैंडब्रेक खींच दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पानीपत: हादसे में मौत के मामले में एसपी से शिकायत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, समालखा। एक नवंबर को हुई दुर्घटना के केस में नया मोड़ आया है। पूर्व सैनिक राज कुमार वासी शहरमालपुर ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच कर कार्रवाई करने की फरियाद की है। एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में पिता राज कुमार ने कहा कि उसके दो बच्चे बाहर रहते हैं, जबकि छोटा बेटा अमन (19) गांव में उसके पास रहता था।

    उसका बेटा निजी कालेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। गत एक नवंबर को उसका बेटा दोस्तों के फोन आने पर गाड़ी लेकर घर से कालेज के लिए निकला था। रास्ते में उसके दोस्त भी गाड़ी में बैठ गए। सुबह 9:30 बजे हरेकृष्णा स्कूल के आसपास उसके दोस्तों ने रंजिश में मारपीट करके गाड़ी का हैंडब्रेक खींच दिया। हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्तों को भीतर होने के बावजूद खरोंच तक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि दोस्तों ने साजिश के तहत हत्या कर पुलिस को गुमराह करने के लिए मामले में दुर्घटना का नाटक रचा है।

    हादसे के बाद पुलिस और एंबुलेंस को काल तक सूचना तक नहीं दी है। राहगीर ने डायल 112 पर काल कर पुलिस को सूचना दी। उसी दिन से दोनों दोस्त लापता हैं। उसके बेटे के अंतिम संस्कार और शोक व्यक्त करने भी दोनों दोस्त नहीं आए।

    उन्होंने कहा कि सदमे में होने से वह बेटे के दोस्तों की चाल को नहीं समझ सका और दुर्घटना में बेटे की मौत के आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया। थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि फिलहाल वह दुर्घटना है। फिर भी शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।