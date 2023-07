बाढ़ प्रभावित जिलों का CM मनोहर ने किया दौरा, मृतकों के परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की

CM Manohar In Panipat हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने अंबाला और पानीपत शहर का दौरा किया और प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान की अधिकारियों से रिपोर्ट ली। इसी के साथ भारी बारिश से पशुओं के चारे की उत्पन्न हुई समस्या के लिए हैलीपेड से चारा पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं।

बाढ़ प्रभावित जिलों का CM मनोहर ने किया दौरा

पानीपत, जागरण संवाददाता।CM Manohar In Panipat: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने अंबाला और पानीपत शहर का दौरा किया और प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। सीएम मनोहर ने अंबाला से हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। वहीं, सीएम ने कहा कि जिन ज़िलों में भारी वर्षा के कारण पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हुई है, मैंने उन जिलों में आज ही चारे की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। सीएममृतकों के परिवार को 4 लाख देने की घोषणा की हरियाणा में बाढ से अबतक 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा पशुधन और मकानों पर भी बारिश के पानी का अधिक प्रभाव हुआ है। ऐसे में सीएम ने मृतकों के लिए 4 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। जिन मकानों को नुकसान पहुंचा है उनको डिजास्टर रिलीफ फंड या डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मदद दी जाएगी। आम नागरिकों तक भोजन,पानी और पशुओं के लिए चारा कराया मुहैया कराया जा रहा है। वहीं, नाव के साथ साथ आज से एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर के जरिए भी गांव गांव तक भोजन पहुंचाया जाएगा। हैफेड के जरिए पहुंचाया जाएगा चारा बाढ़ से प्रभावित हुए जिलों में हैफेड के जरिए चारा पहुंचाया जाएगा। इसकी जानकारी खुद सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में आज शाम तक हैफेड के माध्यम से हिसार, सिरसा, भिवानी और जींद ज़िले से पशुओं के लिए चारा पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन पर उनका स्वागत किया था। वहीं, उन्होंने अंबाला छावनी के एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों से बातचीत भी की। रिफाइनरी के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम जानकारी के मुताबिक सीएम मनोहर पानीपत में करीब दो घंटे तक रहे हैं। वहीं, पानीपत में रिफाइनरी के रजत जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर ने इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी के रजत जयंती समारोह में शिरकत कर 'इंडियन ऑयल पानीपत वनस्थली' का उद्घाटन किया। हैंड-हेल्ड एक्स-रे मशीनें की वितरित सीएम ने 22 जिलों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोगी हैंड-हेल्ड एक्स-रे मशीनें वितरित की। इस रिफाइनरी के विस्तारीकरण के लिए 3 गांवों की लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन मुहैया कारवाई जाएगी। इस कार्यक्रम में नेता रामेश्‍वर तेल भी मौजूद रहे। क्या बोले सीएम मनोहर? सीएम ने कहा कि बारिश की वजह से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का काम जारी है और प्रभावित जिलों के अधिकारियों को तुरंत आम लोगों की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए है। सीएम ने कहा कि औसत से अधिक बारिश की वजह से हरियाणा के कुछ जिलों नुकसान हुआ है। कुरुक्षेत्र के ग्रामीण इलाके में और अंबाला शहर के इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह इलाके हैं अलर्ट मोड पर यमुनानगर,कैथल,पंचकूला तक के इलाकों में बारिश की लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि अब पानी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद,पलवल,सिरसा जैसे जिलों को अलर्ट मोड़ पर रखा गया। जहां जरूरत हो वहां एनडीआरएफ/आर्मी की टीम लगाई गई है। सभी जिला उपायुक्तों को बारिश की वजह से हुए नुकसान का एसेसमेंट कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया

