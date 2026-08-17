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पानीपत में पुलिस से नोकझोंक के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, जाम में फंसी एंबुलेंस 

By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:28 PM (IST)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पानीपत में केंद्रीय मंत्री से मिलने जाते समय पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर जाम लग गया।

पुलिस से नोकझोंक के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम।

पुलिस से नोकझोंक के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम।

HighLights

  1. पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय मंत्री से मिलने से रोका

  2. प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर न्यूनतम मानदेय की मांग की

  3. एंबुलेंस फंसने पर पुलिस ने जाम खुलवाया, ज्ञापन सौंपा गया

जागरण संवाददाता, पानीपत। केंद्रीय मंत्री से मिलने रेस्ट हाउस की ओर जा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मजदूर संगठनों की महिलाओं को सोमवार को सिविल अस्पताल के सामने पुलिस ने रोक लिया। इससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई।

महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिससे करीब 15 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही। इसी दौरान एंबुलेंस पहुंची तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सड़क से हटाया। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देशव्यापी आंदोलन के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं प्रदर्शन में शामिल हुईं। प्रदेश महामंत्री संतोष रावल के नेतृत्व में शीला मलिक, सविता, सुनीता, सुमित्रा मलिक, शीला अहलावत, सावित्री, संतोष (मॉडल टाउन), कविता और रामकली सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

30 हजार रुपये न्यूनतम मानदेय की मांग

कार्यकर्ताओं ने मांग की कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। साथ ही उन्हें श्रमिक का दर्जा देकर चारों श्रम संहिताओं के दायरे में शामिल किया जाए। ज्ञापन में कर्मचारियों के लिए ईपीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस और पूरे परिवार को चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग की।

सेवानिवृत्ति पर सेविका को 10 लाख रुपये और सहायिका को पांच लाख रुपये का लाभ देने की मांग भी उठाई। नई शिक्षा नीति-2020 के तहत सेविकाओं की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर उन्हें पूर्व-प्राथमिक शिक्षिका के पद पर बहाल करने की मांग भी रखी गई।