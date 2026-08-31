पानीपत में दोस्तों से विवाद के बाद बिजली टावर पर चढ़ा युवक, 20 मिनट बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा

जागरण संवाददाता, पानीपत। सिवाह स्थित बस स्टैंड के पास रविवार को एक युवक करीब 150 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर एकत्र हो गए। करीब 20 मिनट तक युवक टावर पर ही रहा। सूचना मिलने पर सेक्टर-29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया।

सेक्टर-29 थाना प्रभारी एसआइ रोबिन ने बताया कि मूलरूप से बिहार का रहने वाला शिवम हाल में बरसत रोड पर किराये पर रहता है। वहीं पर एक कपड़ा गोदाम में काम करता है। युवक को नीचे उतारने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। पूछताछ में युवक ने बताया कि रविवार को उसे अपने गांव जाना था। गांव जाने से पहले वह दो दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था।

इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान दोस्तों ने उसके साथ मारपीट कर दी। इससे नाराज होकर वह शराब के नशे में सिवाह बस स्टैंड पहुंचा और बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कराई।