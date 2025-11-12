पानीपत में ड्यूटी से लौट रहे सिपाही की मौत, हृदय गति रुकने से गई जान

जागरण संवाददाता, समालखा। पानीपत में तैनात 49 वर्षीय सिपाही ईश्वर का मंगलवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी चिराग गार्डन, रेलवे रोड, गन्नौर के पास अचानक उनके सीने में दर्द हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालत बिगड़ने पर ईश्वर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिपाही ईश्वर एक एक्स-सर्विसमैन थे और पट्टीकल्याणा स्थित सेवा साधना केंद्र में गार्द की ड्यूटी पर थे। ईश्वर मूलरूप से रसूलपुर निवासी थे और गन्नौर कस्बे में अपने परिवार के साथ रहते थे।