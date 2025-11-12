Language
    पानीपत में ड्यूटी से लौट रहे सिपाही की मौत, हृदय गति रुकने से गई जान

    By Dd Jha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:20 PM (IST)

    पानीपत में तैनात सिपाही ईश्वर की ड्यूटी से लौटते समय हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वह गन्नौर के पास सीने में दर्द होने पर अस्पताल ले जाए गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया है, पोस्टमार्टम के बाद सही कारणों का पता चलेगा।

    सिपाही की ड्यूटी से लौटते समय हृदय गति रुकने से मौत।

    जागरण संवाददाता, समालखा। पानीपत में तैनात 49 वर्षीय सिपाही ईश्वर का मंगलवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी चिराग गार्डन, रेलवे रोड, गन्नौर के पास अचानक उनके सीने में दर्द हुआ।

    हालत बिगड़ने पर ईश्वर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिपाही ईश्वर एक एक्स-सर्विसमैन थे और पट्टीकल्याणा स्थित सेवा साधना केंद्र में गार्द की ड्यूटी पर थे। ईश्वर मूलरूप से रसूलपुर निवासी थे और गन्नौर कस्बे में अपने परिवार के साथ रहते थे।

    गन्नौर थाना के एएसआई जयबीर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई है। शव का पोस्टमार्टम बुधवार को कराया जाएगा, जिससे मौत के सही कारणों का पता चलेगा।