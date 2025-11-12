पानीपत में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर रचाई शादी, मिली धमकी; पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार
पानीपत में एक मुस्लिम युवती ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया। युवती के परिवार ने इस पर नाराजगी जताई और उन्हें धमकियां मिलने लगीं। जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और प्रोटेक्शन हाउस भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। एक मुस्लिम युवती ने अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की। इस घटना के बाद युवती के परिवार ने नाराजगी जताई और प्रेमी जोड़े को धमकियां मिलने लगीं। इसके चलते प्रेमी जोड़ा पुलिस के पास पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई।
ओल्ड इंडस्ट्री थाना क्षेत्र के निवासी विक्की का चांदनी बाग थाना क्षेत्र की एक मुस्लिम युवती से प्रेम संबंध था। दोनों ने हाल ही में भागकर विवाह किया। शादी के दौरान युवती ने अपना धर्म बदलने की घोषणा की और हिंदू धर्म अपनाने के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।
विवाह समारोह हिंदू रीति-रिवाजों से संपन्न हुआ। पानीपत लौटने पर युवती के परिवार ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद, प्रेमी जोड़ा एसपी कार्यालय पहुंचा और सुरक्षा की मांग की। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और प्रोटेक्शन हाउस भेज दिया। ओल्ड इंडस्ट्री थाना एएसआइ नरेश ने बताया कि प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
