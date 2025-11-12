पानीपत में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर रचाई शादी, मिली धमकी; पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

जागरण संवाददाता, पानीपत। एक मुस्लिम युवती ने अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की। इस घटना के बाद युवती के परिवार ने नाराजगी जताई और प्रेमी जोड़े को धमकियां मिलने लगीं। इसके चलते प्रेमी जोड़ा पुलिस के पास पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई।

ओल्ड इंडस्ट्री थाना क्षेत्र के निवासी विक्की का चांदनी बाग थाना क्षेत्र की एक मुस्लिम युवती से प्रेम संबंध था। दोनों ने हाल ही में भागकर विवाह किया। शादी के दौरान युवती ने अपना धर्म बदलने की घोषणा की और हिंदू धर्म अपनाने के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।