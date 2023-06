Panipat Dog Fight पानीपत में कुत्तों के मामूल से विवाद में एक परिवार ने पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति और भतीजे के साथ ईंट और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस को मिली शिकायत में पता चला कि पीड़ित अपनी पत्नी के साथ कुत्ते को शौच कराने के लिए घर से बाहर निकला था तभी आरोपित कुत्ता उसके घर के गेट में घुसने लगाजिसके बाद दोनों में बहस हो गई।

कुत्तों की मामूली लड़ाई में एक परिवार ने पड़ोस में रहने वाले परिवार पर हमला कर दिया।

पानीपत, जागरण संवाददाता। अंसल सुशांत सिटी में कुत्तों के विवाद में एक परिवार ने अपने पड़ोसी परिवार के साथ मारपीट कर दी। जिस समय आरोपित परिवार हमला कर रहा था तो एक पीड़ित ने पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में आरोपित परिवार ईंट और डंडों से हमला करता दिख रहा है। इस मामले में अंसल सुशांत सिटी के अजय हुंडिया ने पुलिस को शिकायत दी कि वह अपनी पत्नी के साथ कुत्ते को शौच कराने के लिए घर से बाहर निकला था, तभी पड़ोसी नीटू गुलाटी का कुत्ता उसके घर के गेट में घुसने लगा। उसके कुत्ते ने गुलाटी के कुत्ते पर भौंक दिया। जिसको लेकर उसकी नीटू के साथ बहस हो गई। नीटू ने उसकी गर्दन पर मुक्के मारे और उसकी पत्नी को लात मारी। चाकू और लाठी लेकर आए आरोपित आरोपित ने उस पर ईंट से भी हमला किया। इसके बाद फिर से आरोपित स्वजनों के साथ उसके घर के बाहर चाकू व लाठी लेकर आए और गाली-गलौज की। उसने आरोपितों की वीडियो बना लगी। कुछ देर में उसका भतीजा प्रीकुल अपनी पत्नी व तीन साल के बेटे के साथ लेकर उसके घर में खाना खाने आया था। इसके बाद आरोपितों ने उसे, पत्नी व भतीजे के साथ ईंटों से हमला किया। जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आई, उसके सिर में चार टांके लगे थे। प्रीकुल के माथे की हड्डी टूट गई। आरोपितों ने घर में घुसकर उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। घायल प्रीकुल को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस बारे में सेक्टर 13-17 प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि नीटू गुलाटी व उसके स्वजनों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Gurpreet Cheema