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निवेश कराकर हड़पे 75 लाख रुपये, पानीपत पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR

By Manoj Kumar Edited By: Anku Chahar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 01:45 PM (IST)

पानीपत में 75 लाख रुपये के निवेश के नाम पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है।

पानीपत पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR (प्रतीकात्मक फोटो)

पानीपत पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर-29 औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में 75 लाख रुपये के निवेश के बाद धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगा है। लुधियाना के कपड़ा कारोबारी की शिकायत पर सेक्टर-29 थाना पुलिस ने कंपनी के दो निदेशकों, एक निदेशक की पत्नी और बेटी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता ने कंपनी के पैसों के गबन, फर्जी बिलिंग, टैक्स चोरी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। लुधियाना निवासी कारोबारी ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि वह कई दशकों से कपड़े की जिप निर्माण के कारोबार से जुड़े हैं।

अगस्त 2024 में पानीपत स्थित कंपनी के एक निदेशक ने तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें साझेदारी का प्रस्ताव दिया। वह 20 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ कंपनी में निदेशक बने और बैंक व नकद माध्यम से किश्तों में 75 लाख रुपये निवेश किए।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी संचालन में बिना आधिकारिक पद के भी हस्तक्षेप किया। तय दरों से कम मूल्य पर बिलिंग और गलत एचएसएन कोड का इस्तेमाल कर दूसरी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। विरोध पर उन्हें वाट्सएप ग्रुप से हटाकर वित्तीय रिकार्ड और अकाउंटेंट तक पहुंच भी रोक दी।

शिकायत में बिजली चोरी कर मशीनें चलाने और फर्जीवाड़े से करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपये का काला धन जुटाने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार फरवरी 2026 में मशीन में खराबी के बाद उसे बुलाया। निवेश और खातों का हिसाब मांगने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और बायलर में फेंककर जान से मारने की धमकी दी।