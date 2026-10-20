पानीपत में विजयदशमी पर 75 फीट ऊंचे रावण का हुआ दहन, देखने पहुंचे 30 हजार अधिक लोग

जागरण संवाददाता, पानीपत। विजयदशमी पर सेक्टर-24 में दशहरा उत्सव देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन देखने के लिए 30 हजार से अधिक लोग पहुंचे। शाम होते ही मैदान में लोगों की भीड़ जुटने लगी।

परिवारों के साथ पहुंचे लोगों में रावण दहन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को उस पल का इंतजार था, जब बुराई के प्रतीक रावण का अंत होगा। रावण दहन के दौरान पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। जैसे ही पुतले में आग लगी, लपटों ने देखते ही देखते 75 फीट ऊंचे रावण को अपनी चपेट में ले लिया। आतिशबाजी के बीच आसमान रोशनी से जगमगा उठा।