पानीपत में विजयदशमी पर 75 फीट ऊंचे रावण का हुआ दहन, देखने पहुंचे 30 हजार अधिक लोग
पानीपत के सेक्टर-24 में विजयदशमी पर 75 फीट ऊंचे रावण दहन को देखने के लिए 30 हजार से अधिक लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
HighLights
पानीपत के सेक्टर-24 में दशहरा उत्सव का आयोजन।
75 फीट ऊंचे रावण दहन को देखने 30 हजार लोग पहुंचे।
जय श्रीराम के जयकारों के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत।
जागरण संवाददाता, पानीपत। विजयदशमी पर सेक्टर-24 में दशहरा उत्सव देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन देखने के लिए 30 हजार से अधिक लोग पहुंचे। शाम होते ही मैदान में लोगों की भीड़ जुटने लगी।
परिवारों के साथ पहुंचे लोगों में रावण दहन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को उस पल का इंतजार था, जब बुराई के प्रतीक रावण का अंत होगा।
रावण दहन के दौरान पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। जैसे ही पुतले में आग लगी, लपटों ने देखते ही देखते 75 फीट ऊंचे रावण को अपनी चपेट में ले लिया। आतिशबाजी के बीच आसमान रोशनी से जगमगा उठा।
इस नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। रावण के साथ दो अन्य पुतलों का भी दहन किया गया। आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया।
बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश
दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी देता है। रावण के पुतले के साथ लोगों ने अहंकार, अन्याय और अधर्म के अंत का प्रतीकात्मक दृश्य देखा। आयोजन ने नई पीढ़ी को भी इस पर्व के धार्मिक और सामाजिक महत्व से जोड़ने का अवसर दिया।