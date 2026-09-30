भोडवाल माजरी स्टेशन पर आज से रुकेंगी 68 ट्रेनें, सत्संग आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत; चेक करें लिस्ट

जागरण संवाददाता पानीपत। पानीपत जंक्शन पर ठहराव नहीं लेने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें अब 79वें अंतरराष्ट्रीय निरंकारी संत समागम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सीधे भोड़वाल माजरी उतारेंगी।

इनमें केरला संपर्क क्रांति, तिरुवनंतपुरम उत्तर सुपरफास्ट, गलता धाम पूजा सुपरफास्ट शामिल हैं। इसके अलावा सचखंड, झेलम, जम्मू मेल, मालवा, पश्चिम एक्सप्रेस, हीराकुंड और अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों का भी यहां ठहराव होगा।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि केरला संपर्क क्रांति, तिरुवनंतपुरम उत्तर सुपरफास्ट, गलता धाम पूजा सुपरफास्ट ट्रेनें होने के कारण पानीपत जंक्शन पर इनका ठहराव रेलवे ने नहीं दिया है लेकिन समागम में कई प्रदेशों से श्रद्धालुओं का आना है इसके लिए भोड़वाल माजरी छोटा स्टेशन होने के बाद भी इनका ठहराव यहां दिया है।

रेलवे ने समागम को देखते हुए भोड़वाल माजरी स्टेशन पर कुल 68 ट्रेनों के अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है। रेलवे ने 30 सितंबर (बुधवार) से भोड़वाल माजरी स्टेशन पर दो मिनट का अस्थायी ठहराव रहेगा। श्रद्धालुओं को सीधे कार्यक्रम स्थल के पास पहुंचाना उद्देश्य रेलवे अधिकारियों के अनुसार भोड़वाल माजरी स्टेशन पर ठहराव की व्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं को ट्रेन बदलने और वापस सड़क मार्ग से समागम स्थल तक पहुंचने की परेशानी कम होगी।