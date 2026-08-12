हरियाणा में विकास की नई उड़ान, फरीदाबाद में बनेगा विश्वस्तरीय आइकॉनिक टावर; नमो भारत मेट्रो का प्लान भी तैयार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। फरीदाबाद में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी में विश्व स्तरीय आइकानिक टावर बनाया जाएगा। पिंजौर की हवाई पट्टी का विस्तार किया जाएगा, जबकि यादवेंद्र उद्यान में 100 कमरों का फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा। टिक्करताल में एडवेंचर पार्क विकसित किया जाएगा। नांगल चौधरी के लाजिस्टिक हब में 23 अगस्त से ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को राज्य प्रगति पोर्टल समीक्षा बैठक में फरीदाबाद में एक हजार एकड़ में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी में तीन माह के अंदर बिजली- पानी सहित मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही ग्लोबल सिटी में 80 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है और शेष कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस ग्लोबल सिटी में शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान, माल, थिएटर, लग्जरी होटल, सामुदायिक केंद्र, मेरिज पैलेस बनाने के अलावा नमो भारत मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी। विशेष वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा ग्रीन लेक भी बनाई जाएगी। इस सिटी को द्वारका एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नांगल चौधरी में एकीकृत बहु माडल लाजिस्टिक हब परियोजना विकसित की गई है। इसमें बिजली, सिंचाई, सड़कें, बाहरी रेल साइडिंग, आंतरिक रेल यार्ड बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। आंतरिक इन मोशन वे ब्रिज छह माह में बनकर तैयार हो जाएगा।

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हिसार में बनाए जा रहे औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कन्वेंशन सेंटर एवं एग्जीबिशन हाल, लाजिस्टिक पार्क तथा मल्टी स्पेशलिस्ट हास्पिटल, डिफेंस एयरो स्पेस, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, गारमेंट टैक्सटाइल उद्योग भी विकसित किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए वाटर सप्लाई, 220 केवी का बिजली घर बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट की प्रथम चरण में 1578 एकड़ भूमि की चहारदीवारी बनाने का कार्य भी जारी है।