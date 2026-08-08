कौन हैं बंतो कटारिया? जिन्हें CM नायब ने बनाया हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष; लोकसभा चुनाव में मिली थी हार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को प्रदेश सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष बनाया है। रोहतक की पूर्व महापौर रेणु डाबला को आयोग में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है।

सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय कल्याण विभाग (सेवा) की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. जी अनुपमा ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। रतन लाल कटारिया के निधन के बाद बंतो कटारिया ने अंबाला से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना से हार गईं।

अंबाला संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय बंतो कटारिया को पार्टी के प्रति समर्पण और लगातार मेहनत तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पारिवारिक नजदीकियों का इनाम मिला है। नायब सैनी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्हाेंने बंतो कटारिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। वर्ष 1980 से लगातार भाजपा की सदस्य कटारिया देश के नवरत्नों में शामिल गेल की स्वतंत्र निदेशक भी रही हैं।

बंतो कटारिया का राजनीतिक सफर भाजपा की प्रदेश सचिव रह चुकीं रेनू डाबला ने अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत 2013 में की थी। कांग्रेस में रहते पार्षद का चुनाव लड़ने वाली डाबला मेयर भी बनी। मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे वर्ष 2018 में भाजपा में शामिल हो गईं।

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