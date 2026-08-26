'गुरुग्राम को BJP ने बना दिया समंदर', बारिश के बाद जलभराव को लेकर हरियाणा सरकार पर बरसे भूपेंद्र हुड्डा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस की बनाई मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस सरकार के दौरान इसे आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर का आईटी हब बनाया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे खुला समंदर बना दिया है।

थोटी-सी बारिश होते ही सड़कें, गलियां और कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ जाती है। निकासी और साफ-सफाई की कोई व्यवस्था दूर-दूर तक नजर नहीं आती।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 12 साल से प्रदेश और केंद्र में सत्तासीन होने के बावजूद भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत द्वारा गुरुग्राम की खस्ता हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना बेहद हास्यास्पद है।

12 साल बहुत लंबा समय होता है। इतने समय में एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी पहले से बसे-बसाए एक आधुनिक शहर की व्यवस्थाओं तक को नहीं संभाल पाई।

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गुरुग्राम में कभी भी इस तरह का जलभराव, गंदगी और अव्यवस्था नहीं देखी गई। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है, हर बारिश के बाद जलभराव, जाम और आम लोगों की परेशानियां नजर आती हैं।