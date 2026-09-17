हरियाणा में वैशाली तोमर बनीं महिला आयोग की सदस्य, संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने का मिला इनाम

हरियाणा ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा की एक और पदाधिकारी को प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग में एडजस्ट कर दिया है। संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर को बेहतर काम का इनाम देते हुए महिला आयोग में सदस्य बनाया गया है।

महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकीं ऊषा प्रियदर्शनी को आयोग में पहले ही अध्यक्ष और महामंत्री मीना परमार को उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने वैशाली तोमर की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। वैशाली ने अंग्रेजी तथा योग में मास्टर डिग्री के साथ ही लाइब्रेरी साइंस, संगीत और भरतनाट्यम में स्नातक की हुई है।