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हरियाणा में वैशाली तोमर बनीं महिला आयोग की सदस्य, संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने का मिला इनाम

By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Thu, 17 Sep 2026 10:16 PM (IST)

हरियाणा भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर को राज्य महिला आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के ...और पढ़ें

वैशाली तोमर बनीं महिला आयोग की सदस्य। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया।

वैशाली तोमर बनीं महिला आयोग की सदस्य। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया।

HighLights

  1. वैशाली तोमर हरियाणा राज्य महिला आयोग में नई सदस्य बनीं

  2. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के रूप में संगठन में सक्रिय रहीं वैशाली

  3. महिला आयोग में अब एक सदस्य का पद रिक्त है

हरियाणा ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा की एक और पदाधिकारी को प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग में एडजस्ट कर दिया है। संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर को बेहतर काम का इनाम देते हुए महिला आयोग में सदस्य बनाया गया है।

महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकीं ऊषा प्रियदर्शनी को आयोग में पहले ही अध्यक्ष और महामंत्री मीना परमार को उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने वैशाली तोमर की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। वैशाली ने अंग्रेजी तथा योग में मास्टर डिग्री के साथ ही लाइब्रेरी साइंस, संगीत और भरतनाट्यम में स्नातक की हुई है।

वह युवा मोर्चा की मीडिया प्रभारी और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिला आयोग में सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात किया है।

आयोग में भारती सैनी, सुनीता लोहचब, सुमन शहजादवाला, अनुकंपा गर्ग और सुनीता चौहान पहले ही सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। वैशाली तोमर की नियुक्ति के बाद अब आयोग में एक सदस्य का पद रिक्त रह गया है।