'नशे में नहीं, खेल मैदान में दिखें युवा...', उत्तराखंड के CM की हरियाणा में अपील, बैट से बॉल को बाउंड्री पार पहुंचा दिखाया जुनून

जागरण संवाददाता, पंचकूला। ताऊ देवी लाल स्टेडियम में चल रही नमो क्रिकेट लीग में शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने मैदान में बैट भी थामा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने गेंदबाजी की और धामी ने शानदार शॉट लगाकर बाॅल का बाउंड्री पार पहुंचाया।

इसके बाद धामी ने नमो क्रिकेट लीग के मंच से उपस्थित लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर खेल और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं। नशे की गिरफ्त में नहीं, बल्कि खेल के मैदान में दिखाई दें।

धामी ने कहा कि खेल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि अनुशासन, रोजगार, स्वास्थ्य और राष्ट्र गौरव का माध्यम भी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेलों के संसाधनों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। इसी का परिणाम है कि छोटे-छोटे गांवों से निकलने वाले खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं।

धामी ने कहा कि जब हमारे खिलाड़ी पदक जीतते हैं, तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन बजती है तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को मिलकर यह तय करना होगा कि युवाओं की ऊर्जा नशे में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में लगे।

धामी ने कहा- यदि कोई लत लगानी है तो खेल की लगाएं पंचकूला की धरती से युवाओं से अपील करते हुए धामी ने कहा कि यदि जीवन में कोई लत लगानी है तो खेल की लगाएं और यदि सबसे बड़ा सपना देखना है तो भारत को दुनिया का सशक्त राष्ट्र बनाने का सपना देखें। नशा जीवन को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है, परिवार को तबाह करता है और सपनों को चकनाचूर कर देता है।