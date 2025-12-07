Language
    Sirsa Dera Chief से जुड़े केस में अमेरिका में बैठा गवाह, गवाही के लिए विशेष CBI कोर्ट तैयार, Indian Embassy को समन का आदेश

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:57 PM (IST)

    सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह।


    जागरण संवाददाता, पंचकूला। साध्वियों से दुष्कर्म केस में जेल में बंद सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह से जुड़ा एक और बहुचर्चित केस कोर्ट में लंबित है। इस केस में अमेरिका में बैठे मुख्य गवाह की गवाही के लिए पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पूरी तरह से तैयार है। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही रिकाॅर्ड करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दिया है।

    अदालत ने स्पष्ट कहा कि गवाही भारतीय दूतावास या भारतीय काॅन्सुलेट की तकनीकी सहायता से कराई जाएगी। इसके लिए अमेरिकी प्रशासन की किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय को केस की अगली कार्रवाइयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक ने अदालत के सामने अनुपालन रिपोर्ट पेश कर दी है और बताया है कि गवाह की वीसी के माध्यम से गवाही की अनुमति अदालत पहले ही 02 अगस्त 2025 को दे चुकी है, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है। इसलिए अगला चरण सिर्फ तिथि और समय निर्धारित करने का है।

    सीबीआई ने आग्रह किया कि गवाह को उसके वकील द्वारा उपलब्ध कराए ई-मेल पर समन भेजा जाए और साथ ही अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास या काॅन्सुलेट के नामित अधिकारी को भी समन जारी किया जाए, ताकि तकनीकी व्यवस्था तय समय पर सुनिश्चित की जा सके।

    अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग नियमों का हवाला देते हुए माना कि भारतीय दूतावास की सुविधा के भीतर गवाही रिकाॅर्ड करना पूरी तरह संभव एवं सुरक्षित है। अदालत ने गवाह और दूतावास दोनों के नाम समन जारी करने की मंजूरी दे दी।

    साथ ही होल्डिंग आईओ, डीएसपी को निर्देश दिया कि वे गवाह और दूतावास अधिकारियों से बातचीत कर ऐसी तिथि और समय तय करें जो भारत और अमेरिका के समयांतर को देखते हुए उपयुक्त हो।

    अदालत ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह नियमित न्यायालय समय से दो से तीन घंटे अतिरिक्त बैठकर भी गवाह की गवाही दर्ज करने के लिए तैयार है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया बिना देरी आगे बढ़ सके। अब मामला 18 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है, जब आईओ अदालत को अमेरिका में मौजूद गवाह की गवाही के लिए संभावित तिथि और समय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

    आध्यात्मिक शुद्धिकरण के नाम पर जबरन बंध्याकरण कराने की साजिश का मामला

    यह मामला उन आरोपों पर आधारित है कि गुरमीत सिंह और अन्य आरोपितों ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा परिसर में पुरुष श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक शुद्धिकरण के नाम पर जबरन बंध्याकरण कराने की साजिश रची थी। शिकायतकर्ता, जो स्वयं भी यह प्रक्रिया झेल चुके हैं और एक महत्वपूर्ण गवाह हैं।

    अब अमेरिका में बसे शिकायतकर्ता ने आवेदन देकर अनुरोध किया था कि उनकी जिरह वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की जाए। उन्होंने 13,000 किलोमीटर की दूरी, भारी यात्रा खर्च, व्यक्तिगत असुविधा और अपनी जान को कथित खतरे का हवाला दिया था।