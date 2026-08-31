सोहना बस स्टैंड जमीन विवाद में हरियाणा परिवहन विभाग को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की पुनरीक्षण याचिका

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोहना बस स्टैंड के लिए अधिग्रहित बताई जा रही चार मरला जमीन को लेकर हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित विवाद पहले ही न्यायिक निर्णयों में तय हो चुका है।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा चार मरला जमीन उसके मूल मालिकों को वापस किए जाने और परिवहन विभाग को मुआवजे की राशि सात जनवरी 2001 को लौटाए जाने को हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना। न्यायालय ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ था।



याचिका हरियाणा के परिवहन विभाग के सचिव एवं वित्तीय आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने सोहना की सिविल न्यायालय की निष्पादन अदालत के 26 नवंबर 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की थी। निष्पादन अदालत ने विभाग की आपत्तियां खारिज करते हुए माना था कि चार मरला जमीन का कब्जा डिक्रीधारक रति राम को सौंपने के लिए कब्जा वारंट जारी किए गए थे।

मामले की शुरुआत 1987 में महिपाल सिंह और प्रीतम सिंह की ओर से दायर वाद से हुई थी। दोनों ने हरियाणा सरकार और हरियाणा रोडवेज के खिलाफ जमीन पर स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। उनका कहना था कि वे जमीन के मालिक और कब्जाधारी हैं तथा सरकारी विभाग बिना कानूनी अधिग्रहण के उस पर कब्जा करना चाहते हैं।

11 सितंबर 1990 को न्यायालय ने दोनों को जमीन का मालिक और कब्जाधारी माना। सरकार को विधि के अनुसार कार्रवाई के अलावा उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि जमीन विधिवत अधिग्रहित की जाती है और मुआवजा जमा कराया जाता है तो सरकार जमीन का कब्जा लेने के लिए स्वतंत्र होगी।



इसके बाद रति राम ने जमीन खरीदने का दावा करते हुए वर्ष 2016 में अलग वाद दायर किया। इससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमीन की पैमाइश कराने की मांग की थी।

हाई कोर्ट के आदेश पर हुई पैमाइश में पाया गया कि परिवहन विभाग ने एक मरला जमीन पर तथा सोहना पुलिस चौकी ने तीन मरला जमीन पर बिना कानूनी अधिकार कब्जा कर रखा था। पुलिस चौकी ने जमीन पर चारदीवारी भी खड़ी कर रखी थी।



27 जनवरी 2023 को सिविल न्यायालय ने रति राम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमीन पर बनी दीवार को विधि के अनुसार हटाने की स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि जमीन विधिवत अधिग्रहित है और उसके मालिकों को पूरा मुआवजा दिया गया है तो संबंधित विभाग जमीन का कब्जा लेने के लिए स्वतंत्र होगा।