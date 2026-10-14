पंचकूला में दर्दनाक हादसा, टिप्पर की चपेट में आने से बेटी की मौत, पिता गंभीर घायल

संवाद सहयोगी, रायपुररानी (पंचकूला)। रायपुररानी क्षेत्र में टांगरी नदी के पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बेटी की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, बलविन्द्र सिंह अपनी पुत्री अंसिका के साथ त्रिलोकपुर से बिलासपुर की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान टांगरी नदी के पुल के पास एक टिप्पर की चपेट में आने से दोनों हादसे का शिकार हो गए। हादसे में अंसिका की मौत हो गई, जबकि उसके पिता बलविन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।