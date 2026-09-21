तिजारा के 18 पार्षदों को हरियाणा में रोके जाने का दावा, पंचकूला के चंडीमंदिर टोल प्लाजा पर हाईवोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। राजस्थान के खैरथल-तिजारा नगर परिषद में सभापति पद के चुनाव से ठीक पहले हरियाणा-हिमाचल सीमा पर रविवार देर रात हाईवोल्टेज सियासी घटनाक्रम सामने आया।

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में बाड़ेबंदी से राजस्थान लौट रहे कांग्रेस समर्थित और निर्दलीय पार्षदों को पंचकूला के चंडीमंदिर-सूरजपुर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने रोक लिया। रिपोर्टों के अनुसार, करीब 18 पार्षदों को रोके जाने का आरोप है।

कांग्रेस नेता इमरान खान के अनुसार, पार्षदों की बस और करीब आठ गाड़ियां रविवार रात करीब 9 बजे सूरजपुर टोल के पास पहुंचीं। उनका आरोप है कि वहां पहले से पुलिस बल मौजूद था और पार्षदों के वाहनों को रोककर उन्हें पिंजौर थाने ले जाया गया।

कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं थीं या नंबर प्लेट ढकी हुई थीं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। कांग्रेस नेता के मुताबिक, पार्षदों को मोरनी क्षेत्र के एक रिसॉर्ट में रखा गया था और राजस्थान में सभापति चुनाव के लिए मतदान से पहले उन्हें वापस ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के बाद कांग्रेस के स्थानीय नेता पिंजौर थाने पहुंचे और पार्षदों से मिलने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि थाने का गेट नहीं खोला गया, जिसके बाद सोमवार सुबह थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया गया।

बालकनाथ पर लगाए आरोप इमरान खान ने तिजारा के विधायक बालकनाथ पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि पार्षदों को मतदान से रोकने के उद्देश्य से राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई कराई गई। हालांकि, यह आरोप कांग्रेस नेता का दावा है और संबंधित पक्ष का जवाब इस रिपोर्ट के समय उपलब्ध नहीं था।