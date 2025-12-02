हरियाणा में 18 दिसंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र, इस दिन कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में इस पर सहमति बनी। हालांकि, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि पर मुहर आठ दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में ही लगेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी सोमवार को दोपहर बारह बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि के साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के प्रारूप में संशोधन पर मुहर लगाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की बजाय साल में दो बार छमाही किस्तों में एकमुश्त राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना में नई जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपये डालेंगे।

खेल स्टेडियमों में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत, इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के परिवार को बदमाशों की जान से मारने की धमकी, किसानों को मुआवजा और कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं।

इसे देखते हुए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक में उन प्रस्तावों को भी रखा जाएगा, जिन्हें बिल के रूप में विधानसभा में पारित कराया जाना है।