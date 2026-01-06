जनता से मिलकर अपराध पर शिकंजा कसेगी पंचकूला पुलिस, महिला सुरक्षा-नशा तस्करी पर बड़ा फोकस

जागरण संवाददाता, पंचकूला। लोगों के बीच पुलिस की छवि को बेहतर करने के लिए जिला पुलिस की ओर से नया अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत पुलिस टीम लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करेगी। उनको भरोसा दिलाएगी कि पुलिस उनकी मदद और सहायता के लिए है। लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि वह कुछ भी गलत होता देखें तो पुलिस को सूचित करें।

लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया जाएगा कि कोई भी सूचना पुलिस को देने पर वह किसी कानूनी पचड़े में नहीं फसेंगे। इस मुहीम का मुख्य उद्देश्य नशा तस्करी को रोकना और युवाओं को अपराध की दुनिया से दूर रखना है। सोमवार को पुलिस ने सेक्टर-19 इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ बैठक की है।

बैठक का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर आपसी चर्चा कर ठोस समाधान निकालना रहा। इस बैठक में पंचकूला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन अरुण ग्रोवर, सेक्टर-19 पुलिस चौकी प्रभारी मलकीत सिंह सहित एसोसिएशन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान चौकी प्रभारी मलकीत सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बाहर पर्याप्त सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट लगाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि बेहतर प्रकाश व्यवस्था और निगरानी से न केवल अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि महिलाओं को भी सुरक्षित माहौल मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट वाहनों के सड़कों पर खड़े रहने से आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे आम लोगों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि सड़कों पर रेहड़ी-फड़ी लगने के कारण यातायात बाधित होता है और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने मांग की कि इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और देर रात के समय सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इसके लिए एसोसिएशन ने औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस राइडर गश्त बढ़ाने का सुझाव भी दिया।