Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, पहले दिन तीन विधेयक होंगे पेश; सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 06:06 AM (IST)

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिसके हंगामेदार रहने की संभावना है। कांग्रेस हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर सरकार का विरोध करेगी।

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। फोटो जागरण

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। फोटो जागरण

HighLights

  1. मानसून सत्र गुरुवार से होगा शुरू, हंगामेदार रहने के आसार।

  2. कांग्रेस कौशल रोजगार निगम बंद करने की मांग पर अड़ी।

  3. सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश होंगे।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र भले ही छोटा होगा, लेकिन इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दल कांग्रेस हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने तथा इसमें पहले से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। संभावना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सदन की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश करेगी।

वहीं, विधानसभा स्पीकर ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुधवार शाम विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र का कार्यक्रम तय किया गया।

तीन विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे

बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ऊर्जा मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिड्ढा और निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल शामिल हुए।

सत्र के पहले दिन तीन विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इनमें हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन बिल, हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन संशोधित बिल और हरियाणा कोर्ट्स संशोधित बिल शामिल हैं।