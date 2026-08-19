भूमि सुधार के लिए हरियाणा सरकार खरीदेगी 25000 टन जिप्सम, किसानों को मिलेगी बड़ी छूट; पानीपत के 9 गांवों को बड़ी सौगात

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 10 लाख एकड़ भूमि को सुधारने के लिए 15.63 करोड़ रुपये में 25 हजार टन जिप्सम की खरीद की जाएगी। किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जिप्सम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के साथ बैठक ले रहे मुख्यमंत्री ने कैथल के हैफेड कांप्लेक्स में 9.80 करोड़ रुपये की लागत से 21 हजार 680 टन का गोदाम तथा क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाने की भी स्वीकृति दे दी।

पानीपत जिले के भैंसवाल, कुटानी, राजाखेड़ी, निम्बरी, उग्राखेड़ी, रिसालु, नांगलखेड़ी, काबड़ी, गढी सिकन्दरपुर सहित नौ गांवों में महाग्राम योजना के तहत 75.50 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। गोहाना शहर के शनि मंदिर, एमपीएस गुढा क्षेत्र में सीवरेज लाइन भी 16.30 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी।

अंबाला की बदलेगी तस्वीर मुख्यमंत्री ने पिंजौर के सेक्टर 27 में न्यायिक परिसर का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की। इस पर 22.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसी प्रकार अंबाला शहर में लघु सचिवालय के प्रशासनिक ब्लाक के तृतीय चरण का कार्य 34 करोड़ रुपये की लागत से करने की मंजूरी दी गई। अंबाला कैंट में बैंक स्कवेयर भवन फेज 1 का निर्माण कार्य 52 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। राजकीय नर्सिंग कालेज सफीदों का निर्माण 37.49 करोड़ रुपये में होगा।

इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पंचकूला में सड़कों को अपग्रेड एवं मजबूत बनाने के लिए 16.80 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचकूला के गांव जलोली में जिला जेल का निर्माण लगभग 40 करोड़ की लागत किया जाएगा। इसके अलावा कुंडली मानेसर सड़क सेक्शन मार्ग की 65.66 करोड़ रुपये लागत से लगभग 83 किलोमीटर मार्ग की मरम्मत एवं रखरखाव किया जाएगा।

50 बेड का आयुष अस्पताल फतेहाबाद में जिला जेल बनाई जाएगी, जिस पर 37 करोड़ की लागत आएगी। जुलाना शहर में वाटर सप्लाई कार्य पर 21.17 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। नारनौल के अस्पताल को 100 बेड से अपग्रेड कर 200 बेड का बनाया जाएगा। इस पर 26.30 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यमुनानगर में 16.89 करोड़ की लागत से 50 बेड का आयुष अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।