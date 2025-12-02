'ग्राउंड हमारा नहीं था...', दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले में आया खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में खेल विभाग की तरफ से दी गई क्लीन चिट मामले पर खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया है।

हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हमने उस खेल के मैदान को लेकर जानकारी दी है कि जो हादसा उस खेल मैदान में हुआ है, वह पंचायत विभाग का था और दूसरा मैदान शिक्षा विभाग का था।