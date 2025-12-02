'ग्राउंड हमारा नहीं था...', दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले में आया खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान
हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में खेल विभाग द्वारा दी गई क्लीन चिट पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में खेल विभाग की तरफ से दी गई क्लीन चिट मामले पर खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया है।
हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हमने उस खेल के मैदान को लेकर जानकारी दी है कि जो हादसा उस खेल मैदान में हुआ है, वह पंचायत विभाग का था और दूसरा मैदान शिक्षा विभाग का था।
इसको लेकर केवल जानकारी दी गई है कि खेल विभाग का यह ग्राउंड नहीं था। किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है, जिम्मेदारी इसमें तय की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।हरियाणा के मुख्यमंत्री से हुई कैबिनेट की अनोपचारिक बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बैठक में विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई है।
