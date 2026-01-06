नूंह में अधूरा पड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य होगा पूरा, नायब सरकार ने जारी किए 18 करोड़ से अधिक की रकम
नूंह के अकेड़ा गांव में यूनानी मेडिकल कॉलेज की अधूरी इमारत का काम जल्द पूरा होगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए 18.40 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 2014 में म ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नूंह के गांव अकेड़ा में बन रहे यूनानी मेडिकल कॉलेज की अधूरी इमारत बनाने का कार्य जल्द आरंभ हो जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 18.40 करोड़ रुपये की रकम जारी कर दी है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की घोषणा 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी।
बाद में इस पर काम भी आरंभ हो गया था। बजट के अभाव तथा निर्माण एजेंसी द्वारा बीच में ही काम छोड़ देने की वजह से 52 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना को डेढ़ साल के अंदर पूरा करने का संकल्प लेते हुए रकम जारी करा दी है।
इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करने पर नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद कई बार प्रदेश सरकार से आग्रह कर चुके थे। उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को सदन में भी रखा था। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी जींद की एक एजेंसी को दी गई है। इमारत बनने के बाद पहले दो सालों यहां पर यूनानी अस्पताल का संचालन किया जाना है ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके।
दो सालों में मेडिकल कॉलेज की सभी औपचारिकताएं पूरी की ली जाएंगी। कॉलेज में 50 से 55 प्रशिक्षुओं का दाखिला होगा। मेडिकल कॉलेज में पांच वर्षीय (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी) कोर्स संचालित किया जाना है।
छह माह का इंटर्नशिप भी जरूरी होगी। युवाओं का दाखिला नीट के तहत ही होगी। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि देर से ही सही पर सरकार को योजना की सुध तो आई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से स्थानीय युवाओं को भी काफी लाभ मिलेगा। मरीजों का इलाज भी हो सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।