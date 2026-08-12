इस हरियाणवी गाने ने रातों-रात बना दिया था सपना चौधरी को सुपरस्टार, देसी ठुमके बन गए सिग्नेचर स्टेप्स

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। सावन में हरियाणा की बात हो और हरियाणवी गानों का जिक्र ना हो तो मजा नहीं आता। जैसे पंजाब की पहचान वहां का लोक नृत्य गिद्दा और ढोलक की थाप है, ठीक वैसे ही हरियाणा की पहचान यहां की रागिनी परंपरा और मंच डांस से रहा है।

हालांकि, 1990 में दिल्ली के महिपालपुर में जन्मीं सपना चौधरी और उनके साथी कलाकारों ने हरियाणवी लोक शैली और आधुनिक डीजे कल्चर को जोड़ कर एक अलग तरह के गाने बना दिए, उन्हीं में से एक गाना 'तेरी आख्यां का यो काजल' है।

ये सुपरहिट गाना एक ऐसा ट्रैक बन चुका है, जिसे आज भी शादियों में खूब पसंद किया जाता है। 'तेरी आख्यां का यो काजल' गाने पर सपना चौधरी के द्वारा किए गए स्टेप्स अब सिग्नेचर स्टेप्स बन गए हैं, जो बच्चे-बच्चे तक को याद है।

यूट्यूब पर 100 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया यह सॉन्ग बॉलीवुड इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री या फिर हरियाणवी इंडस्ट्री में जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है, तो कुछ दिनों तक ट्रेंडिंग में रहता है। हालांकि, कुछ ही महीने में नए गानों का ट्रेंड खत्म हो जाता है, लेकिन 'तेरी आख्यां का यो काजल' गाने की चमक समय के साथ और बढ़ी है।

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बता दें कि इस गाने को सिर्फ यूट्यूब पर 100 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। आधिकारिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म (Sonotek Punjabi) अकेले 660 मिलियन यानी 66 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। हालांकि, इस गाने के अलग-अलग वर्जन और री-अपलोड्स मिलाकर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं।

कौन हैं गाने के असली रचियता? लोग अक्सर 'तेरी आख्यां का यो काजल' को सिर्फ सपना चौधरी के नाम और उनके शानदार स्टेज परफॉर्मेंस की वजह से पहचानते हैं, लेकिन इस गाने को तैयार करने में हरियाणा की मशहूर म्यूजिकल टीम का हाथ रहा है। इस गाने को अपनी कड़क और ठेठ देसी आवाज से गायक डीसी मदाना ने एक अलग पहचान दी।

इस गाने के बोल वीर ढैय्या और हंसराज रेलहन ने लिखे हैं। इस गाने के कैची डीजे लूप के पीछे प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर बीआर ब्रॉस का हाथ है। वहीं, सपना चौधरी ने इस गाने पर स्टेप परफॉर्मेंस देकर इसको रातों-रात मशहूर बना दिया है।

3100 रुपये की फीस से करोड़ों तक का सफर खबरों के मुताबिक, जब सपना चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो उन्हें स्टेज पर अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए केवल 3100 रुपये मिलते थे। हालांकि, अपने शानदार डांस स्टेप से उन्होंने रागिनी कार्यक्रमों और स्टेज शो में प्रसिद्धि हासिल कर ली थी।

वहीं, जब 'तेरी आख्या का यो काजल'गाना 2017-2018 में रिलीज हुआ था, तो उन दिनों सपना चौधरी हरियाणा और पश्चिमी यूपी के रागिनी कार्यक्रमों और स्टेज शो में डांस करती थीं। हालांकि, इस गाने पर सपना चौधरी ने स्टेज परफॉर्मेंस देकर रातों-रात लोगों को अपना दीवाना बना लिया था।