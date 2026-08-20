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HTET और STET सर्टिफिकेट अब 11 फरवरी 2011 से माने जाएंगे लाइफटाइम वैलिड, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

By Dayanand Sharma Edited By: Anku Chahar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:47 PM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के 2024 के आदेश को रद्द करते हुए HTET प्रमाणपत्रों की वैधता 11 फरवरी 2011 से आजीवन घोषित की है।

HTET और STET सर्टिफिकेट अब 11 फरवरी 2011 से माने जाएंगे लाइफटाइम वैलिड (फाइल फोटो)

HTET और STET सर्टिफिकेट अब 11 फरवरी 2011 से माने जाएंगे लाइफटाइम वैलिड (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने एचटीईटी प्रमाणपत्रों की आजीवन वैधता मानी।

  2. हरियाणा सरकार का 6 अगस्त 2024 का आदेश रद्द।

  3. एनसीटीई अधिसूचना के अनुसार 2011 से लागू होगी वैधता।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) प्रमाणपत्र की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 9 जून 2021 की अधिसूचना के अनुसार टीईटी प्रमाणपत्र की आजीवन वैधता का लाभ केवल 6 अगस्त 2024 के बाद जारी भर्ती विज्ञापनों तक सीमित नहीं किया जा सकता।

एनसीटीई ने यह बदलाव 11 फरवरी 2011 से लागू किया था, इसलिए सात साल की अवधि पूरी होने के आधार पर पुराने एचटीईटी प्रमाणपत्रों को अमान्य मानना उचित नहीं था।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने लगभग दर्जन भर याचिकाओं पर साझा फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार के 6 अगस्त 2024 के आदेश और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की 7 अगस्त 2024 की घोषणा को रद कर दिया।

अदालत ने एचपीएससी के 2 नवंबर 2023 के आदेश को भी रद किया, जिसमें मुख्य याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को एचटीईटी की वैधता समाप्त होने के आधार पर अस्वीकार किया गया था।

एचपीएससी ने 24 जून 2023 को राजनीतिक विज्ञान विषय में पीजीटी के 240 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें एचटीईटी/एसटीईटी प्रमाणपत्र अनिवार्य था। एक याची ममता देवी ने 20 फरवरी 2014 को एचटीईटी उत्तीर्ण किया था।

उस समय हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रमाणपत्र की वैधता सात वर्ष थी, जो 19 फरवरी 2021 को समाप्त मानी गई।याचिका लंबित रहने के दौरान हरियाणा सरकार ने 6 अगस्त 2024 को एचटीईटी/एसटीईटी प्रमाणपत्रों की वैधता आजीवन करने का आदेश जारी किया, लेकिन इसका लाभ केवल उस तारीख के बाद जारी भर्ती विज्ञापनों के लिए दिया गया।

हाई कोर्ट ने इसे असंगत पाया।अदालत ने कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना से टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता आजीवन की गई थी और इसे 11 फरवरी 2011 से पूर्व प्रभावी माना गया। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वैधता की अवधि को लेकर विवेक का प्रयोग कर सकती है, लेकिन एनसीटीई द्वारा तय संशोधन को लागू करना उसके विवेक का विषय नहीं है।

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 6 अगस्त 2024 के आदेश से एचटीईटी प्रमाणपत्र धारकों के बीच कृत्रिम भेद पैदा किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार के विपरीत है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के एचटीईटी प्रमाणपत्रों की वैधता एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार तय करें। जिन याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आदेशों के आधार पर साक्षात्कार दिया है, वे नियुक्ति के लिए प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।