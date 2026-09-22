हरियाणा भाजपा के OBC मोर्चा को मिला नया प्रधान, CM की मौजूदगी में सुनील सेन ने संभाला दायित्व

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा भाजपा के ओबीसी मोर्चा को मंगलवार को नया प्रधान मिल गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में इंजीनियर सुनील सेन ने मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व संभाल लिया है।

पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय ‘पंचकमल’ में हुए दायित्व ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. सतीश पूनिया, प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, मंत्री कृष्ण लाल पंवार, मंत्री रणबीर सिंह गंगवा तथा सांसद धर्मबीर सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद अमरपाल मोर्या भी समारोह में विशेष रूप से शामिल हुए। सभी ने सुनील सेन का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ओबीसी मोर्चा से जुड़े लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। समारोह के दौरान पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया।