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    हरियाणा में सफाई और फायर कर्मचारियों की हड़ताल जारी, 15 अगस्त को धरना स्थलों पर फहराएंगे तिरंगा

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:09 PM (IST)

    हरियाणा में हड़ताली सफाई और फायर कर्मचारी 15 अगस्त को अपने धरना स्थलों पर तिरंगा फहराएंगे। वे ठेका प्रथा समाप्त करने और कर्मचारियों को नियमित करने सहि ...और पढ़ें

    15 अगस्त को धरना स्थलों पर तिरंगा फहराएंगे हड़ताली सफाई कर्मचारी।

    15 अगस्त को धरना स्थलों पर तिरंगा फहराएंगे हड़ताली सफाई कर्मचारी।

    HighLights

    1. हड़ताली सफाई और फायर कर्मचारी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे।

    2. ठेका प्रथा समाप्त करने और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग।

    3. हड़ताल के कारण 87 शहरों में सेवाएं बुरी तरह प्रभावित।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में हड़ताल पर चल रहे सफाई और फायर कर्मचारियों ने 15 अगस्त को धरना स्थलों पर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रदेश की सभी पालिका परिषदों और नगर निगम कार्यालयों में धरना स्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा।

    कर्मचारियों के परिवार और बच्चे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान ‘सफाई एवं सीवर कर्मचारियों के साथ उपेक्षित व्यवहार क्यों’ विषय पर विचार गोष्ठियां होंगी।

    नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने राजनीतिक, सामाजिक, मजदूर, कर्मचारी और दलित संगठनों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

    संघ नेताओं के मुताबिक हड़ताल आठवें दिन में प्रवेश कर गई है और प्रदेश के 87 शहरों तथा 103 दमकल केंद्रों में कामकाज प्रभावित है। उनका दावा है कि शहरों में 10 हजार टन से अधिक कूड़ा जमा हो चुका है। सफाई, सीवर, बागवानी, स्ट्रीट लाइट और अन्य पालिका सेवाओं के साथ फायर विभाग का काम भी प्रभावित होने का दावा किया गया है।

    नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि प्रमुख मांगों में सफाई और सीवर के काम से ठेका प्रथा समाप्त कर ठेका कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेना, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती और जरूरत के अनुसार नए पद सृजित करना शामिल है। कर्मचारियों ने सफाई, सीवर, बेलदार, माली, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, सैनिटेशन दरोगा, इंस्पेक्टर, क्लर्क और कच्चे जूनियर इंजीनियरों समेत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है।

    उन्होंने कहा कि फायर विभाग में अनुबंधित ड्राइवरों व फायरमैनों को पक्का करने, जोखिम भत्ता व वर्दी भत्ता देने तथा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को पक्की नौकरी देने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा है। 13 मई को सरकार के साथ हुए समझौते में मानी गई 17 मांगों के सरकारी पत्र जारी होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

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