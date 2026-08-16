वाजपेयी की पुण्यतिथि पर खिलाड़ियों के साथ पहुंचे खेल मंत्री, हरियाणा में खेल सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नई दिल्ली स्थित ‘सदैव अटल’ स्मृति स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

उनके साथ ग्लासगो कामनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने अटल जी को राष्ट्रसेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना के लिए याद किया।



गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश की पहचान मजबूत की है। कुश्ती, बाक्सिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, हाकी, बैडमिंटन और पैरा-स्पोर्ट्स समेत कई खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन खेलों में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है।



उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं और जरूरी आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने पर है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि संसाधनों के अभाव में कोई प्रतिभावान खिलाड़ी पीछे न रह जाए।



खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के लिए गौरव का विषय है। उनकी सफलता प्रदेश के लाखों युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करें।



कार्यक्रम में मौजूद कमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना तथा तिरंगा फहराना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है।