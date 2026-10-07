भतीजी की शादी के लिए मांगी एक महीने की छुट्टी, मिली सिर्फ पांच; झज्जर के ASI ने चंडीगढ़ में किया सुसाइड

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस के क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआइ सतपाल सिंह (50) ने मंगलवार रात सेक्टर-42 स्थित अपने सरकारी मकान में आत्महत्या कर ली।

सतपाल सिंह क्राइम ब्रांच में मालखाना मुंशी थे। मंगलवार दोपहर ड्यूटी खत्म करने के बाद वह घर लौटे, जहां वह अकेले थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य रोहतक एक शादी समारोह में गए थे। एएसआइ सतपाल सिंह झज्जर के जाखौदा के रहने वाले थे।

शाम को जब परिवार के सदस्यों ने उन्हे फोन किया, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद स्वजन ने पड़ोसियों को घर जाकर देखने को कहा। पड़ोसियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कुंडी लगी होने के कारण दरवाजा नहीं खुला।

फंदे से लटका मिला शव सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में सतपाल सिंह फंदे से लटके मिले। पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे उतारा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने स्वजन को घटना की सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सतपाल सिंह को भतीजी की शादी में शामिल होने जाना था। उन्होंने करीब एक महीने की छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्हें केवल पांच दिन की छुट्टी ही मिल सकी। इसी बात से उनके परेशान होने की चर्चा है।