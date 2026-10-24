पंचकूला में सोनू नोल्टा हत्याकांड में शामिल तीन आरोपितों को जमानत नहीं, कोर्ट ने बताया आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। अमरावती माल के बाहर हुए चर्चित सोनू नोल्टा हत्याकांड में हत्या की साजिश, हथियारों की सप्लाई और मुख्य शूटरों को पनाह देने के आरोपों से घिरे तीन आरोपितों को अदालत से राहत नहीं मिली।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने गोपाल कुमार, मनिंदर सिंह उर्फ मन्नी उर्फ मोटा और आकाशदीप सिंह की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अभियोजन पक्ष ने तीनों की अलग-अलग भूमिका बताते हुए उन्हें वारदात से जुड़े आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बताया।

पुलिस के अनुसार, पांच जून 2025 की रात करीब 10:45 बजे अमरावती माल के बाहर स्कार्पियो में बैठे सोनू नोल्टा पर पियूष पिपलानी और अंकुश ने गोलियां चलाई थीं। सोनू की मौत हो गई थी, जबकि नितिन पंवार उर्फ प्रिंस घायल हो गया था। मामले में छह जून 2025 को पिंजौर थाने में केस दर्ज किया गया था।