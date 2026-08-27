दो बहनों से दुष्कर्म-हत्या केस में मौत की सजा पाए चारों युवक बरी, पंजाब-हरियाणा HC ने दिए तत्काल रिहाई के आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हाई कोर्ट ने सोनीपत में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म और उनकी हत्या के मामले में मौत की सजा पाए चारों आरोपितों को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा और न्यायमूर्ति रमेश चंदर डिमरी की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष चारों में से किसी को अपराध से जोड़ने वाला कानूनी रूप से स्वीकार्य और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

कोर्ट ने दोषसिद्धि, मौत की सजा और अन्य सजाएं रद करते हुए चारों की तत्काल रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। फैसले की प्रमुख बात यह रही कि अपराध होना अलग बात है, लेकिन आरोपितों का उससे जुड़ाव कानूनी साक्ष्य से साबित होना जरूरी है।

पीठ ने माना कि पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म और उनकी जहरीले पदार्थ से मौत संबंधी चिकित्सकीय साक्ष्य तो सामने आए, अभियोजन चारों आरोपितों को उन अपराधों से जोड़ने में सफल नहीं रहा। संदेह का लाभ देते हुए चारों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

पीठ ने आरोपित के प्रकटीकरण बयान और उसके आधार पर होने वाली बरामदगी की विश्वसनीयता परखने को छह सूत्रीय कसौटी तय की। बयान स्वैच्छिक होना चाहिए तथा उस पर दबाव, जोर-जबरदस्ती, धमकी, प्रलोभन या छल का प्रभाव नहीं होना चाहिए।

आरोपित की सूचना अपराध से संबंधित किसी तथ्य को उजागर करने वाली होनी चाहिए और उसके आधार पर बरामद तथ्य का उस सूचना से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। अपराध स्थल को जांच करने वाली टीम पहले ही देख चुकी थी।

आरोपी की निशानदेही पर बरामदगी साबित नहीं हुई इसलिए हाई कोर्ट ने माना कि जो तथ्य पहले से जांच के दौरान सामने आ चुका हो, उसकी दोबारा बरामदगी को आरोपित के प्रकटीकरण के आधार पर हुई बरामदगी नहीं माना जा सकता। पीठ ने स्पष्ट कहा कि किसी आरोपित की निशानदेही पर बरामदगी साबित नहीं हुई। अपराध स्थल की रिपोर्ट में जहरीले तरल पदार्थ वाला धातु का डिब्बा दर्ज था।

अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि उसमें मौजूद पदार्थ बाद में प्लास्टिक की बोतल से बरामद खरपतवारनाशक से अलग था। जबरन जहर पिलाने के दावे पर भी पीड़िताओं के होंठ व मुंह पर ऐसी कोई चोट नहीं थी, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उन्हें जबरन जहर दिया गया।

मां के बयानों में विरोधाभास, डीएनए साक्ष्य भी नहीं मिला मामले की प्राथमिकी नौ अगस्त 2021 को सोनीपत के कुंडली थाने में दर्ज हुई थी। दोनों बहनों को छह अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल लाया गया था। मां ने चिकित्सकों को बताया था कि दोनों को आधी रात में सांप ने काट लिया था।