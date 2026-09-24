हरियाणा में सरकार और संगठन के बीच तालमेल मजबूत करेंगी स्मृति ईरानी, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद दिया पहला संदेश 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा की प्रभारी स्मृति ईरानी ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने पहले संदेश में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल का संकेत दिया है।

हरियाणा और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार जताते हुए ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में दोनों राज्यों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, संवाद और सहयोग की भावना से काम करेंगी।

जमीनी स्तर पर लगातार सक्रियता बनाए रखने की जरूरत हरियाणा के लिहाज से ईरानी के इस संदेश को संगठन के कामकाज की दिशा से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार में है। ऐसे में पार्टी के सामने सरकार के काम को संगठन और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर लगातार सक्रियता बनाए रखने की जरूरत है।