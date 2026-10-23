पहली बार CM आवास पहुंचीं स्मृति ईरानी, संत कबीर कुटीर में नायब सैनी की डिनर डिप्लोमेसी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास संत कबीर कुटीर में बृहस्पतिवार को आत्मीयता और अपनत्व का माहौल देखने को मिला।

भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी और राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह-प्रभारी डॉ. भोला सिंह पहली बार मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर उनके सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया गया।

इस आत्मीय मुलाकात के दौरान प्रदेश में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों, जनसेवा और आगामी रणनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए इसे विशेष अवसर बताया।

इस अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल, भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन राणा, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महीपाल ढांडा और कृष्ण लाल पंवार सहित पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा तथा राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला मौजूद रहे। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने इस मुलाकात को विशेष बना दिया।