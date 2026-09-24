अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छोटे उद्यमियों व कारीगरों को कम दरों पर मिलेंगे स्टॉल, आसानी से कर सकेंगे उत्पादों का प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छोटे उद्यमियों और कारीगरों को रियायती दरों पर स्टाल उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे वे आसानी से अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन कर सकेंगे और देशभर के खरीदारों तक सीधे पहुंच बना सकेंगे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में वीरवार को हुई गवर्निंग बाडी की बैठक में मेले में राज्य की भागीदारी की कार्ययोजना बनाई गई। 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में लगने वाले इस प्रतिष्ठित व्यापार मेले में राज्य के एमएसएमई, कारीगरों और राज्य में निर्मित विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।

‘विकास और विरासत’ थीम पर आयोजित होने वाले इस मेले के माध्यम से एमएसएमई और कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार और नए खरीदारों तक पहुंच बनाने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाने वाले स्टालों से छोटे उद्यमों और कारीगरों को देश के प्रमुख व्यापारिक मंचों में अपने उत्पादों की पहचान बनाने, ग्राहकों से सीधे जुड़ने तथा नए कारोबारी संपर्क विकसित करने में सहायता मिलेगी। विरासत को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का अवसर इससे राज्य में निर्मित उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। मेले में 22 नवंबर को भारत मंडपम के एम्फीथिएटर में ‘हरियाणा राज्य दिवस’ का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य की औद्योगिक क्षमता, उद्यमिता, हस्तशिल्प तथा स्थानीय उत्पादों की विविधता और विरासत को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण के 4.14 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस बजट के माध्यम से प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ देश के प्रमुख व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में हरियाणा की भागीदारी को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डा. आदित्य दहिया, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण के प्रशासक विनय प्रताप सिंह तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव मनोज खत्री ने भी अपनी बात रखी।

आहार इंटरनेशनल फेयर की भी तैयारी 9 से 11 दिसंबर तक मुंबई में आयोजित होने वाले ‘अन्नपूर्णा इंटर फूड-2026’ में राज्य की भागीदारी प्रस्तावित है। इसका आयोजन फिक्की तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। जनवरी 2027 में गुवाहाटी में आयोजित होने वाले ‘ईस्ट हिमालयन एक्सपो’ में भी राज्य की भागीदारी प्रस्तावित है।