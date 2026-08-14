SIR: वोटर लिस्ट से कट सकता है आपका भी नाम! हरियाणा में 44 लाख मतदाताओं की जांच जारी; 30 अगस्त से पहले करें ये काम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान-2026 के तहत मतदाता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रारंभिक मतदाता सूची 31 जुलाई को प्रकाशित की जा चुकी है और अब नागरिकों के पास दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 अगस्त तक का समय है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जरूर जांच लें। नाम नहीं होने या किसी विवरण में त्रुटि मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराया जा सकता है।

सत्यापन के दौरान कुल 44 लाख 88 हजार 795 मतदाताओं से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। इनमें पिछली मतदाता सूची से मैपिंग नहीं होने वाले 18 लाख 56 हजार 138 नो मैपिंग/अनमैप्ड केस तथा 26 लाख 31 हजार 312 विभिन्न प्रकार की विसंगतियां शामिल हैं। इन मामलों में संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए सुनवाई नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 14 अगस्त तक 19 लाख 35 हजार 126 नोटिस जारी हो चुके हैं।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकुमार लोहान के अनुसार, अब तक नाम शामिल कराने के लिए 25,315 फार्म-6, जबकि नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में संशोधन के लिए 27,426 फार्म-8 प्राप्त हुए हैं। अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 1,078 फार्म-7 मिले हैं। दावे और आपत्तियां संबंधित ईआरओ/एईआरओ कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

नोटिस को लेकर भ्रम न पालें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई नोटिस मिलना मतदाता का नाम हटाए जाने का अंतिम निर्णय नहीं है। यह सत्यापन और सुनवाई प्रक्रिया का हिस्सा है। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

इसके बाद ईआरओ उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखों और संबंधित व्यक्ति के पक्ष की जांच कर नियमानुसार अंतिम निर्णय लेगा। नो मैपिंग/अनमैप्ड मामलों में मतदाता स्वयं के साथ-साथ परिवार, माता-पिता अथवा संबंधित पूर्व अभिलेखों से जुड़े उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर मामले का सत्यापन करने में मदद मिलेगी।

निर्वाचन विभाग की यह कवायद मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और भरोसेमंद बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में नागरिकों को नोटिस को लेकर आशंकित होने के बजाय इसे अपने रिकार्ड को सत्यापित कराने के अवसर के रूप में लेना चाहिए।