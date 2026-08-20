'जमीन नियम है, जेल अपवाद' टिप्पणी के साथ आरोपी सुरक्षा गार्ड को मिली जमानत, लाखों के दूध चोरी केस में हाई कोर्ट का फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। करनाल के शामगढ़ स्थित माडर्न डेयरीज लिमिटेड से कथित तौर पर 9,110 किलोग्राम दूध चोरी करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरक्षा गार्ड को जमानत दे दी है। जस्टिस मनीषा बत्रा ने अपने आदेश में कहा कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपित की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

इसे सजा या निवारक हिरासत का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट कहा अब याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

मामला 17 दिसंबर 2025 की रात का है। शिकायत के अनुसार, एक टैंकर चालक माडर्न डेयरीज में पनीर का मट्ठा लेकर पहुंचा था। टैंकर का वजन 32,360 किलोग्राम था। मट्ठा उतारने के बाद टैंकर का वजन 11,800 किलोग्राम रह गया। आरोप है कि इसके बाद चालक ने टैंकर को संयंत्र के दूध टैंक से जोड़कर उसमें करीब 9,800 लीटर दूध भर लिया।

संयंत्र के मुख्य गेट के पास सुरक्षा कर्मचारियों ने टैंकर को रोक लिया। जांच के दौरान टैंकर में 9,110 किलोग्राम दूध मिला, जिसकी कीमत करीब 7.68 लाख रुपये बताई गई। डेयरी प्रबंधन ने आरोप लगाया कि टैंकर चालक ने सह-आरोपितों और संयंत्र के कुछ अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से दूध चोरी किया।

इससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। एफआइआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान 19 दिसंबर 2025 को संयंत्र में तैनात सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि आरोपित दूध को संयंत्र से बाहर भेजने में शामिल था।

सह-आरोपित के बैंक खाते में 45 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन का भी पता चलने की बात कही गई।सुरक्षा गार्ड की ओर से अदालत में दलील दी कि उसका काम केवल परिसर की सुरक्षा करना था। वह दूध संयंत्र में अस्थायी रूप से तैनात किया गया था और उसे सह-आरोपित के बयान के आधार पर मामले में नामजद किया गया।

उसका दूध की लोडिंग व्यवस्था अथवा संयंत्र की अंदरूनी पंपिंग प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये काम संयंत्र के प्रसंस्करण संचालकों और सहायकों के जिम्मे थे।बचाव पक्ष ने कहा कि संयंत्र में दूध भरने की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है तथा सुरक्षा की कई स्तरों वाली व्यवस्था है।

गार्ड का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और उससे कोई बरामदगी भी नहीं होनी है। इसलिए आगे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।वहीं सरकार की तरफ से आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि जमानत मिलने पर आरोपित के फरार होने या इसी तरह का अपराध दोबारा करने की आशंका है।

हाई कोर्ट ने पाया कि सुरक्षा गार्ड 19 दिसंबर 2025 से हिरासत में है और अब जांच के लिए उसकी हिरासत आवश्यक नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि मुकदमे के निपटारे में काफी समय लग सकता है।