हरियाणा में हड़ताल से चरमराई सफाई व्यवस्था, जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर; दुर्गंध से खिड़कियां-दरवाजे बंद रखने को लोग मजबूर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा-एनसीआर के शहरों में पहले से चरमराई सफाई व्यवस्था सफाई कर्मचारियों की 12 दिन से जारी हड़ताल के चलते गंभीर संकट में पहुंच गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, पलवल, नूंह और नारनौल की कॉलोनियों व सेक्टरों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं।

बारिश के कारण कूड़े से लीचेट फैलने और कीड़े पैदा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में दुर्गंध के कारण लोग घरों की खिड़कियां-दरवाजे बंद रखने को मजबूर हैं। गुरुग्राम में प्रतिदिन करीब 1200 टन कूड़ा निकलता है, लेकिन हड़ताल के कारण निजी कर्मियों से रात में महज 200 से 300 टन कूड़ा ही उठ पा रहा है। फरीदाबाद में करीब 1000 टन के मुकाबले लगभग 200 टन कूड़ा उठ रहा है।