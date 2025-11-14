पंचकूला में मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से आहत युवक ने दी थी जान, एक आरोपित गिरफ्तार, पुलिस बोली-बाकी भी अब जल्दी पकड़े जाएंगे

जागरण संवाददाता, पंचकूला। रायपुररानी क्षेत्र में हुए मारपीट और प्रताड़ना से आहत सागर सिंगला के आत्महत्या मामले में पंचकूला पुलिस ने एक आरोपित रायपुररानी निवासी शिव कुमार उर्फ काकू को गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ के दौरान आरोपित से उस स्थान की निशानदेही भी करवाई जहां सागर सिंगला के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई थी। आरोपित को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।