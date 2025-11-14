पंचकूला में मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से आहत युवक ने दी थी जान, एक आरोपित गिरफ्तार, पुलिस बोली-बाकी भी अब जल्दी पकड़े जाएंगे
पंचकूला पुलिस ने सागर सिंगला आत्महत्या मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। सागर ने आत्महत्या से पहले मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपित शिव कुमार उर्फ काकू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य आरोपितों की तलाश जारी है और पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। रायपुररानी क्षेत्र में हुए मारपीट और प्रताड़ना से आहत सागर सिंगला के आत्महत्या मामले में पंचकूला पुलिस ने एक आरोपित रायपुररानी निवासी शिव कुमार उर्फ काकू को गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ के दौरान आरोपित से उस स्थान की निशानदेही भी करवाई जहां सागर सिंगला के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई थी। आरोपित को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
चार नवंबर को युवक सागर सिंगला ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर कुछ व्यक्तियों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था। जांच अधिकारी एएसआई धनीराम ने बताया कि अन्य आरोपितों की तलाश लगातार जारी है और जल्द पकड़ लिए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।