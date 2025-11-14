डिवाइडर पर हुए हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को 44 और घायल को 28 लाख मुआवजा, एक लेन पर ट्रैफिक की वजह से हुआ था हादसा

अखिल वोहरा, पंचकूला। मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल सड़क हादसे में जान गंवाने वाले और घायल के परिवार की दो याचिकाओं पर संयुक्त फैसला सुनाते हुए कुल 72,33,200 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक के परिवार को 44,01,120 रुपये और घायल को 28,32,080 रुपये का मुआवजा मिलेगा।

ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, 26 दिसंबर 2023 को दोपहर करीब 12:30 बजे यमुनानगर निवासी फिरोज खान और खुशवंत सिंह मोटरसाइकिल पर पंचकूला की ओर जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य के कारण एक तरफ का मार्ग बंद था, जिससे दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही लेन से गुजर रहा था।

जैसे ही वे गांव मौली स्थित विक्की ढाबा के पास पहुंचे, सामने से तेज रफ्तार में आ रही वैगन-आर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने उन्हें तुरंत रायपुररानी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। पीजीआई में फिरोज खान को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि खुशवंत सिंह को गंभीर चोटों के चलते कई सर्जरी से गुजरना पड़ा।