हरियाणा में हुए करोड़ों के घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव को झटका, CBI कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज
पंचकूला की सीबीआई विशेष अदालत ने हरियाणा के 645 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
HighLights
रिभव की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज की।
हरियाणा के 645 करोड़ रुपये के घोटाले का मास्टरमाइंड।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर थे रिभव।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के सरकारी विभागों के बैंक खातों से हुए 645 करोड़ के घोटाले में मास्टरमाइंड रिभव ऋषि को बड़ा झटका लगा है। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
रिभव रिषी चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ब्रांच मैनेजर था। उसने ही पूरे घोटाले की साजिश रची थी और सहयाेगियों व जान-पहचान वालों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया था।
रिभव को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद जांच एजेंसी ने 17 अप्रैल को आरोपित को गिरफ्तार किया था। उसने 12 अगस्त को जमानत याचिका दायर की थी।
इनकी जमानत याचिका हो चुकी खारिज
मामले में जुड़े चार आरोपित की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत से खारिज हो चुकी है। इनमें सावन ज्वेलर्स के मालिक राजन सिंह कदोदिया, पूर्व आईएएस अधिकारी एवं हरियाणा के पूर्व प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, अंकुर शर्मा और एयू स्माल फाइनेंस बैंक के पूर्व रीजनल मैनेजर अरुण शर्मा शामिल हैं।