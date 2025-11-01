हरियाणा में BSF-CRPF समेत इन रिटायर्ड जवानों को नहीं माना जाएगा पूर्व सैनिक, आरक्षण व नियुक्ति में नहीं मिलेगा कोई लाभ  

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि हरियाणा सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को नहीं अपनाया है, जिसके तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी और एसएसबी जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को “पूर्व सैनिक” का दर्जा दिया जा सकता है।

इस कारण राज्य में ऐसे अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को फिलहाल आरक्षण या नियुक्ति में कोई लाभ नहीं मिलेगा। जस्टिस जगमोहन बंसल ने भिवानी निवासी सूरजभान की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता सूरजभान, जो सीमा सुरक्षा बल से 31 जुलाई 2014 को 21 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जुलाई 2015 में जारी विज्ञापन के तहत कांस्टेबल पद के लिए पूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन किया था।

उन्होंने शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार तथा व्यक्तित्व मूल्यांकन सभी चरण सफलतापूर्वक पार कर लिए और उनका नाम 29 अक्टूबर 2016 को जारी अंतिम परिणाम में भी शामिल था। बावजूद इसके उन्हे पूर्व सैनिक न मानते हुए नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उसने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर 2012 को जारी उस कार्यालय ज्ञापन को अपनाया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से सेवानिवृत्त कर्मियों को पूर्व सैनिक का दर्जा देने और राज्यों को उन्हें रक्षा सेवाओं के पूर्व सैनिकों की तरह लाभ देने की सलाह दी गई है।