राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने PM मोदी से की मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से औपचारिक मुलाकात की।

भाजपा संगठन ने उन्हें हाल ही में तेलंगाना राज्य का सह प्रभारी बनाया है। मुलाकात के दौरान हरियाणा से जुड़े जनहित के मुद्दों तथा प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष हरियाणा से जुड़े विभिन्न विषयों को रखा और प्रदेश के नागरिकों से संबंधित प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों से जुड़े विषयों पर भी विचार साझा किए।