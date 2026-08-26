आर्टिकल 21 का हवाला देकर पंजाब-हरियाणा HC ने मंजूर की जमानत, झूठी जानकारी देने पर पुलिस अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जमानत याचिका में पुलिस अधिकारी की ओर से दाखिल किए गए “झूठे हलफनामे” को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने पुन्हाना के पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार, एचपीएस को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि किन परिस्थितियों में गलत विवरण वाला हलफनामा अदालत के समक्ष पेश किया गया। पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का भी आदेश दिया गया है।

जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की पीठ ने यह निर्देश नूंह के बिछोर थाने में एक अक्टूबर 2025 को विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपित की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि पिछली जमानत याचिका में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से बताया था कि उसके खिलाफ केवल एक मामला लंबित है। इसके बावजूद राज्य की ओर से दाखिल जवाब में उसके खिलाफ पांच मामले लंबित बताए गए। वकील ने दलील दी कि यह कथित गलत सूचना याचिकाकर्ता को जमानत की राहत से वंचित करने के लिए इस अदालत की राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

याचिकाकर्ता के खिलाफ पांच मामले पेंडिंग राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण पूर्व याचिका में दाखिल जवाब में याचिकाकर्ता के खिलाफ पांच मामले लंबित होना गलत तरीके से उल्लेखित हो गया।

हालांकि, राज्य ने जमानत का विरोध जारी रखा। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह दस माह से अधिक समय से जेल में है और उसके पास से अब कुछ बरामद किया जाना शेष नहीं है। यह भी कहा गया कि निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की संभावना नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि घटना में किसी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं लगी, जबकि गोली लगने से याचिकाकर्ता घायल हुआ था।

अदालत ने दिया आर्टिकल 21 का जिक्र दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया का हिस्सा है। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र प्रभाव को देखते हुए पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता जमानत की राहत का हकदार है और वर्तमान याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। इसके साथ ही दूसरी जमानत याचिका मंजूर कर दी गई।

जमानत मंजूर करने के बाद पीठ ने पिछली जमानत याचिका में पुलिस अधिकारी की ओर से दाखिल हलफनामे को विशेष रूप से संज्ञान में लिया। कोर्ट ने कहा यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि पिछली जमानत याचिका में पुलिस अधिकारी द्वारा दाखिल झूठे हलफनामे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।