'बीमारी या दुर्घटना के कारण छुट्टी सेवा में ब्रेक नहीं', पंजाब-हरियाणा HC ने कर्मचारी के दावे पर पुनर्विचार के दिए आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की नियमितीकरण नीति के तहत सेवा नियमित करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

हाई कोर्ट ने एक कर्मचारी की याचिका का निपटारा करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह याचिका को व्यापक अभ्यावेदन मानकर उसके दावे पर नए सिरे से विचार करे।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने करनाल निवासी गुरप्रीत कौर की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में 30 मार्च 2015 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके माध्यम से हरियाणा सरकार की वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे को खारिज कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने क्या कहा? याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसका दावा सेवा जारी रखने की शर्त पूरी नहीं करने के आधार पर खारिज किया गया था। दरअसल, उसे दिया गया चिकित्सकीय अवकाश सेवा में ब्रेक मान लिया गया था।

हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2022 के दर्शना रानी मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नियमितीकरण नीति में निर्धारित ब्रेक जानबूझकर लिया गया ब्रेक होना चाहिए, मजबूरी में आया ब्रेक नहीं। कोर्ट को बताया गया कि दर्शना रानी मामले में भी कर्मचारी दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती रही थी और बाद में चिकित्सकीय अवकाश पर रही। उस मामले में हाई कोर्ट ने माना था कि चिकित्सा संबंधी कारणों से हुई ऐसी मजबूरन अनुपस्थिति को नियमितीकरण से इन्कार का आधार नहीं बनाया जा सकता और इसे माफ किया जाना चाहिए।

26 अप्रैल को सरकार को दिया अभ्यावेदन याचिकाकर्ता ने 29 अप्रैल 2026 को भी सरकार को अभ्यावेदन दिया था। इसमें 18 जून 2014 की हरियाणा सरकार की अधिसूचना के आधार पर उसके मामले पर विचार करने का आग्रह किया गया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह मामले के निर्णय के बाद समान स्थिति वाले कर्मचारियों को मिले लाभ का भी हवाला दिया गया।

याचिका में 11 अगस्त 2026 को मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों का भी उल्लेख किया गया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यदि उनकी याचिका को व्यापक अभ्यावेदन मानकर सक्षम प्राधिकारी को दावा तय करने का निर्देश दे दिया जाए तो वे संतुष्ट होंगे। राज्य सरकार ने भी इस निर्देश पर कोई आपत्ति नहीं जताई।